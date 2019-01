Ο Άγγλος χαφ, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τετάρτης θα μπορούσε να έχει δει νωρίτερα από τους υπόλοιπους την άγουσα για τ' αποδυτήρια με τον τρόπο που κλώτσησε τον Πογκμπά από πίσω στον μηρό, με τον Γάλλο, ναι μεν να πονάει εκείνη τη στιγμή, αλλά να μην το κάνει θέμα και αργότερα να του δείχνει και το σημάδι που του άφησε στο πόδι...

Absolutely scandalous Shelvey hasn't been sent off for that. pic.twitter.com/5Y6HIAa7Zw

— Andrew Cunneen (@Cunneen92) January 2, 2019