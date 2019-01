Η ανασκόπηση της Premier League για το 2018 (vids)

H Premier League στα καλύτερά της και το 2018 είχε θέαμα, μπαλάρα, ανατροπές και αποχωρήσεις που ξάφνιασαν. Η Σίτι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να πάρει το στέμμα της, η Τσέλσι του Αζάρ το... παλεύει για την υπέρβαση, ενώ ο Ποκετίνο είναι στόχος των μεγάλων της Ευρώπης. Μουρίνιο και Βενγκέρ βλέπουν τους Σόλσκιερ κι Εμερι αντίστοιχα να βάζουν θεμέλια για επιτυχίες.

Οι Reds ωρίμασαν και πάνε για τίτλο!

Τον Ιούνιο έφτασε μια ανάσα από μια τεράστια επιτυχία, αλλά δυο γκάφες του Κάριους δεν την έφεραν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης! Ωστόσο, οι Κόκκινοι είχαν κάνει ήδη το πρώτο βήμα για την καθιέρωση. Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλος και να βάλει τέλος στην ανομβρία 29 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα. Όταν στις 9 Οκτωβρίου του 2015 στην πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής των «reds» ο Κλοπ δήλωνε ότι θα πρέπει στην Λίβερπουλ να μετατρέψουν την αμφισβήτηση σε πίστη, «We must turn from doubters to believers», δήλωνε συγκεκριμένα, αλλά όλοι τον αμφισβήτησαν... Το 2018 άφησε το Ανφιλντ μέσα σε πανηγυρισμούς και στο + 7 από τη Σίτι!

Οι 54 βαθμοί της Λίβερπουλ σε αυτό το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Η Σίτι πέρυσι πήρε τον τίτλο με αριθμό ρεκόρ 100 βαθμών. Οπότε οι εκτιμήσεις του Κλοπ πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά δείχνουν και ότι έχει και άγχος, κάτι δεδομένα λογικό. Προφανώς υπάρχει και η σχετική συζήτηση με τις προηγούμενες τέσσερις φορές όπου η Λίβερπουλ ήταν πρώτη και δεν αξιοποίησε την πρωτιά των Χριστουγέννων για τον τίτλο: οι προηγούμενες περιπτώσεις της 25ης Δεκεμβρίου ήταν 1990, 1996, 2008 και 2013. Όμως οι παλαιότεροι φίλαθλοι θα θυμίσουν τις άλλες 10 φορές που συνέβη αυτό και βγήκαν πρωταθλητές, ξεκινώντας από το 1905. Η πιο πρόσφατη από αυτές ήταν 30 χρόνια πίσω, το 1987. Αυτή τη φορά το πακέτο είναι μοναδικό, ένας εντυπωσιακός γκολκίπερ (Αλισον), μια εξαιρετική άμυνα με ηγέτη τον Φαν Ντάικ, ενώ η μαγική τριπλέτα Σαλάχ, Φιρμίνο, Μανέ φέτος δεν είναι μόνη…

Η κορυφή και το ντεφορμάρισμα

Υπό μία έννοια ήταν ένα ιστορικό γκολ. Ο Ζέσους με το τελευταίο… χτύπημα της Σίτι στην 38 αγώνων σεζόν της Premier έδωσε την δυνατότητα στην ομάδα του να πιάσει τους 100 βαθμούς στην κατηγορία. Ήταν η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει αυτό. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε αυτό το γκολ όπως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον του Μπρους το 1993. Ήταν το γκολ στο τελευταίο λεπτό με την Σουθάμπτον. Ήταν το Νο106 γκολ της χρονιάς στο πρωτάθλημα, ένα ακόμα ρεκόρ. Επίσης η διαφορά των 79 γκολ ήταν και αυτό κορυφαία επίδοση. Η Σίτι κέρδισε τα 32 από τα 38 ματς. Και αυτό ήταν ρεκόρ και μία χρονιά με τις πιο πολλές νίκες ever στην κατηγορία! Η Σίτι ήταν η ομάδα που απλοποίησε το ποδόσφαιρο. Ηταν τέτοια η ποιότητα του παιχνιδιού της Σίτι που έδωσε μία παγκόσμια απήχηση. Μία ομάδα που έκανε τα δύσκολα να μοιάζουν απλά και κάνει ακόμα πιο κατανοητό το άθλημα. Ωστόσο, το τέλος του 2018 δεν είχε χαμόγελα… Η Σίτι είναι πίσω στη βαθμολογία, το ντεφορμάρισμα αρκετών παικτών την αφήνει πίσω, όπως η ατυχία και η σπατάλη ευκαιριών. Το 2019 ανοίγει με ντέρμπι θα μπορέσει να θυμηθεί την καταπληκτική περσινή σεζόν;

Μουρίνιο τέλος, όραμα με… Σόλσκιερ!

Η 18η Δεκεμβρίου ήταν μία περίεργη μέρα. Όλος ο κόσμος ξύπνησε χωρίς να έχει ιδέα πως ο Μουρίνιο θα απολυόταν από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ. Παράλληλα όμως υπήρξε η ένδειξη πως αφού τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα ήταν ο επόμενος υπηρεσιακός / προσωρινός / δανεικός από την Μόλντε τεχνικός. Η απόλυση του Μουρίνιο δεν διέρρευσε στα media για πρώτη φορά πριν την επίσημη ανακοίνωσή του που ήρθε έπειτα από την ήττα με 3-1 από την Λίβερπουλ. Ακολούθησε ο… δανεισμός του Σόλσκιερ για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Μόλντε για να έχουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» το επόμενό τους απόκτημα από την Σκανδιναβία μετά τον Χένρικ Λάρσον από την Χέλσινμποργκ. Ο Σόλσκιερ θα μείνει έως το τέλος της σεζόν και εάν όλα πάνε καλά θα πάει για μόνιμος. Άλλωστε ως πρώην επιθετικός της ομάδας ξέρει καλά τα… κατατόπια. Από τη 2η θέση της περσινή σεζόν η ομάδα βρέθηκε σε αδιέξοδο. Ο Γούντγουορντ δεν έκανε ποτέ τα μεταγραφικά χατίρια του Μουρίνιο παρά το νέο συμβόλαιο που του είχε δώσει. Ο Πορτογάλος έχασε τα αποδυτήρια, η γκρίνια διαρκής και το σκηνικό… άσχημο. Αρνητική διαφορά τερμάτων, ένα Ολντ Τράφορντ που πληγωνόταν και η ομάδα μακριά από τους στόχους της. Ο Μουρίνιο έφυγε, ο Σόλσκιερ ήρθε και με το 3 στα 3, αλλά και με τα γκολ του αναγεννημένου Πογκμπά έδωσε ξανά… όραμα.

Στον αστερισμό του Αζάρ

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που δεν είναι στο Λονδίνο αλλά μένει αυτό το διάστημα στο Ισραήλ, διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του από την ιδιοκτησία του συλλόγου, εμπιστεύτηκε τις τύχες της ομάδας και πάλι σε ιταλικά χέρια. Γοητεύτηκε από τη δουλειά και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Νάπολι και αποφάσισε να φέρει έναν ακόμη -τον 6ο την τελευταία 20ετία- Ιταλό προπονητή στο Νησί για χάρη της Τσέλσι. O Μαουρίτσιο Σάρι διαδέχθηκε τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος πέρσι έχασε τον έλεγχο και δεν μπόρεσε να κρατήσει τους Μπλε ούτε στο Champions League. To ξεκίνημα ήταν εξαιρετικό, το αήττητο κράτησε 13 στροφές και οι Μπλε παλεύουν να μείνουν στην τετράδα. Σύμμαχος ο... καλύτερος Αζάρ των Λονδρέζων. Ο μοναδικός που κοντράρει τον Βέλγο σε επίπεδο ασίστ στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Οι 9 ασίστ και τα 11 γκολ του Βέλγου σούπερ σταρ της Τσέλσι, ανεβάζουν τον αριθμό της συμμετοχής του στα τέρματα του συλλόγου του Λονδίνου στα 20, αριθμός που είναι ο καλύτερος που έχει επιδείξει ποτέ ο ποδοσφαιριστής από το 2012, όταν και πρωτοφόρεσε τη φανέλα του κλαμπ! Το πρόβλημα πάντως του 2018 ήταν επιθετικό, ο Μοράτα δεν πείθει και ο Ιγουαΐν είναι ο παίκτης που αρέσει στον Σάρι, έστω για δανεισμό!

Η ζωή χωρίς τον Βενγκέρ

Ήταν η στιγμή που πολύς κόσμος έβλεπε να έρχεται εδώ και πέντε χρόνια αλλά δεν γινόταν. Η αποχώρηση του Αρσέν Βενγκέρ από τον πάγκο της Άρσεναλ. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Αγγλία που ασχολείται ή ασχολιόταν στο ποδόσφαιρο δεν είχε ζήσει Άρσεναλ χωρίς Βενγκέρ. Πάνω από 5 εκατ. άνθρωποι γεννήθηκαν στην Αγγλία από τότε που κέρδισε τον τελευταίο τίτλο του στην Premier. Ο Αλσατός στις 20 Απριλίου ανακοίνωσε πως θα φύγει από την ομάδα έναν χρόνο πριν το τέλος του συμβολαίου του με τους Gunners. Είχε ένα σερί επτά αγώνων για το… αντίο του, χάνοντας στο Ολντ Τράφορντ και με ευρωπαϊκό αποκλεισμό αλλά έκλεισε με νίκη 1-0 με την Χάντερσφιλντ. Ο Ουνάι Εμερι ήδη δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Παρά την πίεση, έκανε τις απαιτούμενες αλλαγές, άφησε το στίγμα του και οδήγησε την Άρσεναλ σε σειρά από νίκες. Δεν φοβήθηκε ποτέ να πάρει σκληρές αποφάσεις, όπως το να αφήσει εκτός τον Οζίλ ή να κάνει αλλαγή τον Λακαζέτ παρά τα γκολ του. Κανένας παίκτης δεν είναι πάνω από την Άρσεναλ και ο Έμερι το δείχνει αυτό με κάθε τρόπο. Εάν η ομάδα του θέλει αλλαγή με αμυντικό για να γίνει πιο σκληρή δεν θα διστάσει να βγάλει επιθετικό. Ο Ισπανός είναι πραγματικά αφοσιωμένος στο να κάνει πάλι μεγάλη την ομάδα. Ωστόσο, οι διαδοχικοί τραυματισμοί, οι οριακές σχέσεις του Εμερι με τον Οζίλ, η έλλειψη λύσεων έφεραν την Αρσεναλ στην 5η θέση, με το 2018 να κλείνει με διασυρμό!

Τότεναμ για τίτλο;

Αν το 2018 δεν έκλεινε με την ήττα σοκ από τη Γουλβς, τότε οι Σπερς θα μπορούσαν να ονειρεύονται ακόμα περισσότερο. Σκληρή δουλειά σε αγώνες και προπονήσεις, 100% αφοσίωση στο πλάνο, αυταπάρνηση, το «εμείς» πάντα πάνω από το «εγώ». Η Τότεναμ του Ποκετίνο δεν αρνείται το πλάνο της, ωστόσο η απουσία λύσεων, οι τραυματισμοί ίσως είναι αυτα που την κρατούν εγκλωβισμένη στο δρόμο για την υπέρβαση. Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει ακάθεκτος και οι Σπερς επιθυμούν να μπουν στο νέο γήπεδο ως πρωταθλητές, αλλά αν δεν υπάρξει ενίσχυση τότε απλά θα μείνουν στην κορυφαία τετράδα της Premier League ακόμα μια σεζόν.

O παίκτης της χρονιάς

Εγινε ο πιο ακριβός αμυντικός στον πλανήτη, ωστόσο η Λίβερπουλ αισθάνθηκε δικαιωμένη. Τέτοια χρονική περίοδο πέρυσι η Λίβερπουλ είχε σκοράρει 41 γκολ και είχε δεχθεί 23. Τη φετινή σεζόν, στο ίδιο χρονικό διάστημα, με τον Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας η Λίβερπουλ έχει παθητικό μόλις οκτώ τερμάτων, ενώ συνολικά μετράει ένα 48-8 στην Premier League. Με τον Φαν Ντάικ, λοιπόν, την ίδια χρονική περίοδο η Λίβερπουλ έχει δεχθεί 17 τέρματα λιγότερα στο πρωτάθλημα, κάτι που αποτελεί και «κλειδί» για τη διαφορά που έχει πάρει στην κορυφή.

Το πρόγραμμα τίτλου

Η φετινή... κούρσα του τίτλου στην Αγγλία έχει γίνει από τις πιο συναρπαστικές και προσφέρει ανάμεικτα συναισθήματα ακόμα και στην ομάδα του Κλοπ. Εάν θέλει κανείς να είναι στην πρώτη γραμμή και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όπως λέει ο Γερμανός "χρειάζεσαι 105 βαθμούς για να γίνεις πρωταθλητής". Επεια από οκτώ σερί νίκες στην κατηγορία, εκ των οποίων "τρίποντα" εντός με Νιουκάστλ και Άρσεναλ πριν την... επίσκεψή της στην έδρα της Σίτι στις 3 Γενάρη και η αυτοπεποίθηση στα ύψη. Παρότι η Λίβερπουλ έχει το βαθμολογικό προβάδισμα και έχει πιο καλή εικόνα από τις οκτώ από τις δέκα προηγούμενες ομάδες που ήταν πρώτες τα Χριστούγεννα στην Σίτι νιώθουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα - που πέρυσι ήταν 11 πόντους μπροστά - παρότι έδειξε αδυναμίες και είχε την ήττα με την Πάλας με την μεγάλη και δυναμική επιστροφή του Ντε Μπρόινε πέτυχε αυτό που ήθελε. Η Σίτι δεν έχει αντιμετωπίσει από την τοπ εξάδα μόνο την Γιουνάιτεντ εκτός έδρας, οπότε ίσως αυτό παίξει τον ρόλο του.

Επίσης ίσως πάρει έμπνευση από την σεζόν 2013-2014. Τότε η Λίβερπουλ ήταν μπροστά από την Άρσεναλ λόγω της διαφοράς τερμάτων. Όμως τελικά η Σίτι τα κατάφερε μετά το περίφημο 3-3 με την Πάλας στο Σέλχαρστ Παρκ. Η ομάδα του Ρόι Χόνγκτσον έχει και αυτή λόγο σε αυτήν την... μάχη του τίτλου. Θα βρεθεί στο Άνφιλντ στις 19 Γενάρη και μετά η Σίτι θα πάει στο Σέλχαρστ Παρκ στα μέσα Απρίλη. Σε εκείνο το χρονικό σημείο η τοπ τριάδα θα ελπίζει να έχει διασφαλίσει θέση στα ημιτελικά του Champions League. Τα πρώτα αυτά ματς δεν θα γίνουν πριν τα τέλη Απρίλη και τα δεύτερα τον επόμενο μήνα. Αυτό σημαίνει πως όποιος τα έχει καταφέρει θα πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί ανάλογα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές της κατηγορίας μες στον Μαϊο.

Η Τότεναμ είναι να παίξει με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ στις 30 Μαρτίου. Θα πάει στην έδρα της Σίτι στις 20 Απριλίου και θα δοκιμαστεί ανάλογα και στις δύο περιπτώσεις. Η Τότεναμ είναι μία ομάδα που έχει δείξει μεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια και ίσως και την πιο μεγάλη από τις ομάδες του top six σε σχέση με το που ήταν. Εάν τυχόν η Τότεναμ διεκδικήσει επάξια στην συνέχεια τον τίτλο ή κάνει την μεγάλη έκπληξη θα είναι μία ακόμα πολύ σπουδαία επιβεβαίωση των τρομερών ικανοτήτων του προπονητή τους, που σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες.

Το σοκ του 2018

Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha, σκοτώθηκε στην συντριβή του ελικοπτέρου του στο πάρκινγκ του King Power Stadium το βράδυ του Σαββάτου 27/10. Ο άνθρωπος που γιγάντωσε τη Λέστερ και την ανέδειξε πρωταθλήτρια, Vichai Srivaddhanaprabha, «έφυγε» στον τόπο όπου αποθεώθηκε όσο κανείς άλλος. Ο 61χρονος παρακολούθησε το ματς με τη Γουέστ Χαμ και στη συνέχεια θα πήγαινε στο Λονδίνο αλλά το ελικόπτερο του συνετρίβη στο πάρκινγκ του γηπέδου ύστερα από πρόβλημα στον πίσω έλικα. Τα όσα ακολούθησαν συγκλόνισαν το Νησί και η οικογένεια του Ταϊλανδού είχε στο πλευρό της όλο το Νησί.

H φωτογραφία του 2018 - Ο Νταβίδ Σίλβα με τον γιο του

«Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν σκληρό για αυτόν να είναι στο νοσοκομείο τόσο καιρό. Ήταν στην Ισπανία και εγώ έπρεπε να ταξιδεύω πολύ, συνεπώς ήταν δύσκολο να προπονούμαι. Δεν κοιμόμουν πολύ. Δεν έτρωγα καλά, αλλά ευτυχώς η ομάδα τα πήγαινε πολύ καλά και με βοήθησε πολύ», ήταν το μήνυμα του Σίλβα, o οποίος κράτησε το γιο του αγκαλιά στο Ετιχαντ στην πιο όμορφη στιγμή της περσινή Premier League.

Η ματσάρα του 2018 - Μαν. Σίτι - Μαν. Γιουνάιτεντ 2-3