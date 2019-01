Η φετινή Λίβερπουλ είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση της Premier League. Οι «reds» το 2018 βρέθηκαν στον τελικό του Champions League αλλά φέτος αυτό που θέλουν άπαντες στο Μέρσισαϊντ είναι το πρωτάθλημα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί κι ο Μίλνερ ο οποίος έγραψε:

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά, ας ελπίζουμε το 2019 να φέρει κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

It’s been a great year... but let’s hope 2019 brings something really special #YNWA #happynewyear

— James Milner (@JamesMilner) December 31, 2018