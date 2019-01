Από τη στιγμή που μόλις ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η Γουλβς θα σκεφτόταν το περασμένο καλοκαίρι να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο θα μπορούσε την έδρα της, τον κόσμο στο «Μολινό» και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που δημιουργείται, κυρίως στα ματς που διεξάγονται όταν έχει πέσει πλέον το σκοτάδι και το lights-show κάνει το σκηνικό φαντασμαγορικό...

Κι όμως, η Γουλβς έχει καταφέρει ν' αποδείξει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και μακριά από το «σπίτι» της, αφού, έχει φύγει από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο με αποτελέσματα που την έχουν βοηθήσει να βρεθεί και να κλείσει το 2018 στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Ο Νούνο Σάντο, είδε τους παίκτες του να φέρνουν... τούμπα το ματς με την Τότεναμ, την 29η του Δεκέμβρη, στο «Γουέμπλεϊ» και μάλιστα να το πετυχαίνουν σε μόλις 15' από το γκολ του Μπολί στο 72ο λεπτό, μέχρι και το τελικό 3-1 στο 87' με την απόλυτη ανατροπή και την τεράστια «παγωμάρα», αφήνοντας την ομάδα του Ποτσετίνο στο -9!

Στα πέντε από τα έξι ματς κόντρα στους Big-6, οι «λύκοι» έχουν δείξει τα δόντια τους και έχουν πάρει βαθμούς, πράγμα που απέτυχαν να κάνουν μονάχα στην αναμέτρηση με την πρωτοπόρο, αήττητη και τρομερή Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ!

Πρώτη που... έμαθε τη Γουλβς απ' την ανάποδη, ήταν η Μάντσεστερ Σίτι, που είδε το νικηφόρο σερί της να σταματάει στο «Μολινό», μόλις στην 3η αγωνιστική της φετινής Premier League, με το σύνολο του Νούνο Σάντο να κρατάει τον βαθμό με το 1-1 πραγματοποιώντας εμφάνιση που έδειξε εξ αρχής ότι φέτος... θα έχει αντοχές.

Ακολούθησε βαθμός με το ίδιο σκορ στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της πολύ κακής κατάστασης που επικρατούσε στο κλαμπ επί εποχής Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ, χρειάστηκε... γερό στομάχι και αρκετές δυνάμεις όταν επισκέφθηκε το «Έμιρεϊτς» για να φύγει από εκεί με το τελικό 1-1 έχοντας δεχθεί την ισοφάριση στο φινάλε μετά από τεράστια προσπάθεια των «κανονιέρηδων».

Τα... μεγάλα «μπαμ», ήρθαν όταν η Τσέλσι βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως όταν στην επίσκεψή της στην έδρα των «λύκων» είδε τους νεοφώτιστους να γυρίζουν όλο το ματς σε τέσσερα λεπτά από το 59ο μέχρι και το 63ο λεπτό, ενώ, στο «Γουέμπλεϊ», το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, η Τότεναμ είδε τη Γουλβς να πετυχαίνει τρία γκολ σε 15 λεπτά και να φεύγει θριαμβεύτρια από την πρωτεύουσα, προκαλώντας τρομερό πλήγμα στον ενθουσιασμό και τις ελπίδες για... διεκδίκηση του τίτλου από τα «σπιρούνια» όταν βρέθηκαν για λίγο στο -6.

