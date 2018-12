H μαγεία των Χριστουγέννων σε περιμένει στο καζίνο της Novibet!

Ο μπόμπιρας φαίνεται πως έχει ήδη μυηθεί από τον μπαμπά του στο ποδόσφαιρο και όσα κάνει ήδη, σε ηλικία 1 έτους, είναι εκπληκτικά, δεδομένου πως σουτάρει με δύναμη στην ευθεία, ενώ σταματάει εύκολα και τη μπάλα...

Δείτε το βίντεο:

Raheem Sterling’s 1 year old son already has unbelievable technique @sterling7 pic.twitter.com/2ATqBtaWM9

— Andy Lowe (@AndySlow) December 30, 2018