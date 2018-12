Χοροί και χαμόγελα από τη Γιουνάιτεντ, στα γενέθλια του Σερ Άλεξ (pics & vids)

Το «Ολντ Τράφορντ» είναι και πάλι ένα μέρος που υπάρχουν χαμόγελα... Που ο κόσμος πηγαίνει για να δει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ξέρει ότι θα περάσει καλά. Που ξέρει ότι θα δει ποδοσφαιριστές να παίζουν ελεύθερα, δίχως φόβο, προκαλώντας ταυτόχρονα φόβο στον αντίπαλο. Αυτό το πασίγνωστο πλέον, fear factor που είχε χαθεί από καιρό στον σύλλογο, στην παρουσία του Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου.

Μέσα σε τρία ματς, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει αλλάξει τα πάντα. Όχι επειδή είναι κάποιος... προπονηταράς, αλλά γιατί η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και η πρόσληψη ενός ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει το κλαμπ, τιμά την ιστορία και χαμογελάει μόνο και μόνο στη σκέψη της θέσης στην οποία βρίσκεται, έδωσε άλλον αέρα στην ομάδα και τους παίκτες.

Το 4-1 επί της Μπόρνμουθ ήρθε ν' αποτελέσει ακόμα μια απόδειξη της μεγάλης αλλαγής που έχει σημειωθεί στους «κόκκινους διαβόλους» από τη μέρα που απολύθηκε ο Μουρίνιο και ανέλαβε ο Σόλσκιερ. Ακόμα τέσσερα γκολ στον λογαριασμό της ομάδας, μετά από τα πέντε απέναντι στην Κάρντιφ και τα τρία κόντρα στη Χάντερσφιλντ στη Boxing Day, χαμόγελα, χοροί, πανηγυρισμοί με όλους τους ποδοσφαιριστές παρόντες, άλλη διάθεση, καθαρό μυαλό και χειροκρότημα από τον κόσμο.

Paul Pogba and Eric Bailly dancing is the only type of energy I want to take into 2019 #mufc [Ig] pic.twitter.com/FZ529Yc2OS

— United Xtra (@utdxtra) December 30, 2018