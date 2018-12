Το πιο φοβερό με το συγκεκριμένο στατιστικό από τον Γκαμπονέζο επιθετικό της Άρσεναλ είναι ότι στις 13 φορές, οι έξι προέρχονται από τη σέντρα στα πέντε γκολ που δέχθηκαν οι «Κανονιέρηδες» στο Άνφιλντ. Με λίγα λόγια δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, ο Ομπαμεγιάνγκ... άγγιξε την μπάλα μόλις επτά φορές!

13 - Pierre-Emerick Aubameyang had just 13 touches in Arsenal's defeat at Anfield; six of which came from kick-offs. Lonely. pic.twitter.com/d11LCpuOqL

— OptaJoe (@OptaJoe) 29 Δεκεμβρίου 2018