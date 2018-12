Κλοπ: «Παραλίγο να κλάψω όταν ο Σαλάχ άφησε το πέναλτι στον Φιρμίνο» (vid)

Η Λίβερπουλ σκόρπισε με 5-1 την Άρσεναλ, με τον Φιρμίνο να κάνει χατ τρικ, σκοράροντας το τελευταίο του γκολ με πέναλτι. Ο Σαλάχ είναι κανονικά ο εκτελεστής, όμως ο Αιγύπτιος, που είχε σκοράρει νωρίτερα με τον ίδιο τρόπο, το άφησε στον συμπαίκτη του, κάνοντας τον τεχνικό των κόκκινων περήφανο.

«Ο Σαλάχ άφησε το πέναλτι στον Φιρμίνο και παραλίγο να κλάψω. Ήταν σημαντικό για εκείνον, όλοι ξέρουμε πόσο θέλει να σκοράρει ο Μο σε τέτοιες περιπτώσεις. Να το αφήνεις, όμως, στον συμπαίκτη σου είναι», τόνισε αρχικά ο Κλοπ, πριν ο δημοσιογράφος συμπληρώσει «Χριστούγεννα». «Τα Χριστούγεννα τελείωσαν, αλλά προφανώς όχι για τα παιδιά και ήταν πολύ ωραίο», ολοκλήρωσε ο Γερμανός.

How Mohamed Salah almost brought Jurgen Klopp to tears. pic.twitter.com/hkuwbzxtGt

— BBC Sport (@BBCSport) December 29, 2018