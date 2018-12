Μόλις στο 11’ ο Ιβόμπι έβγαλε ωραία σέντρα και ο Μέιτλαντ-Νάιλς από κοντά έκανε το 0-1 για την Άρσεναλ στο ματς με την Λίβερπουλ.

Maitland niles open the scoring for arsenal after a beautiful cross form iwobi #LIVARS pic.twitter.com/KymtavwXRv

— That Mech Kid ! (@r3al___AJ) December 29, 2018