«Πριν από έναν χρόνο πήγα στη Λίβερπουλ. Ήταν μια απίστευτη χρονιά και απόλαυσα κάθε λεπτό της» έγραψε ο Φαν Ντάικ και ανέβασε το video με τον ένα χρόνο παρουσίας.

One year ago I joined @LFC It’s been an incredible year and I’ve loved every minute pic.twitter.com/ufN7O9qUC0

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 27, 2018