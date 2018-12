Ο Stevie G δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο όνειρο πραγματικότητα, όταν φώναζε «we don't let this slip, we go again...» έπειτα από νίκη κόντρα στη Σίτι στο Άνφιλντ, λίγο πριν το κάζο και το δράμα με το 3-3 με την Πάλας στο Λονδίνο για να χαθεί εκείνο το πρωτάθλημα του 2014...

Ο Γιούργκεν Κλοπ και η δική του Λίβερπουλ, μπορούν!

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ έγιναν μόλις η 4η ομάδα από καταβολής της σύγχρονης μορφής του κορυφαίου πρωταθλήματος που ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο της αγωνιστικής περιόδου δίχως ήττα, αφού σε 19 αγωνιστικές, έχουν σημειωθεί 16 νίκες, μόλις 3 ισοπαλίες και ακόμα καλύτερα, το παθητικό τερμάτων είναι μονάχα στα 7 γκολ!

Σε αντίστοιχη κατάσταση στο πρώτο μισό του «Μαραθωνίου», δίχως ήττα, είχαν βρεθεί άλλες τρεις ομάδες στο παρελθόν και παρά το γεγονός πως στον Γιούργκεν Κλοπ δεν αρέσει να στέκεται σε ιστορικά γεγονότα και επιδόσεις που ανήκουν σε προηγούμενες ποδοσφαιρικές εποχές, αυτό, αν το δει ή το διαβάσει, θα του αρέσει πολύ.

Η Άρσεναλ των Invincibles, τη σεζόν 2003-2004, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2010-2011 και η τρομερή Μάντσεστερ Σίτι της δεύτερης χρονιάς του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο, είχαν μείνει αήττητες σε αυτό το σημείο της κούρσας και όλες πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου!

Οι «κανονιέρηδες» το έκαναν γράφοντας ιστορία, την οποία καμία άλλη ομάδα έχει επαναλάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι «κόκκινοι διάβολοι» το 2011 τερμάτισαν με άνεση στο +9 από τη δεύτερη Τσέλσι αν και έχασαν τα ντέρμπι με τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ στον δεύτερο γύρο, ενώ, η αρμάδα του Πεπ υπέστη μονάχα δυο ήττες την περασμένη σεζόν, στο Άνφιλντ όπου... βρήκε τον δάσκαλό της και στο ντέρμπι του Μάντσεστερ στο Etihad, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου του 2018.

Η φετινή Λίβερπουλ αποπνέει σιγουριά, σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, έχει τον κόσμο στο πλευρό της και είναι ικανή να επανέλθει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά έπειτα από το 1990. Έπειτα και από τη Boxing Day, με τη Μάντσεστερ Σίτι να γνωρίζει δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα (για πρώτη φορά έπειτα από τον Δεκέμβρη του 2016 με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο) με το τελικό 2-1 από τη Λέστερ, λίγες μέρες μετά το 3-2 από την Κρίσταλ Πάλας, οι «κόκκινοι» έκαναν ακόμα πιο χαρούμενες για τους ίδιους και τους οπαδούς τους, τις μέρες των εορτών.

​

Η Τότεναμ, ναι μεν προσπέρασε τους «πολίτες» με το 5-0 επί της Μπόρνμουθ, όμως κι εκείνη βρίσκεται στο -6 από το ρετιρέ, εκεί που η Λίβερπουλ έχει αναρριχηθεί με απόλυτη σοβαρότητα και πίστη για το κάτι παραπάνω τη φετινή σεζόν.

Τέτοια εποχή, το 2017, η ομάδα του λιμανιού μετρούσε 9 νίκες σε 19 παιχνίδια πρωταθλήματος, 8 ισοπαλίες και 2 ήττες, με γκολ υπέρ στα 43 και κατά στα 23. Είχε 35 βαθμούς.

Αυτή τη στιγμή, έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς περισσότερους, ηγείται της κούρσας, είναι αδιαμφισβήτητο φαβορί για τον τίτλο και ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα, είναι ο αριθμός 7 στο κομμάτι των γκολ που έχει δεχθεί από αντιπάλους στην Premier League έχοντας περάσει πλέον και η Boxing Day.

Η Μάντσεστερ Σίτι, δέχθηκε περισσότερα γκολ (8) μονάχα στα τρία τελευταία της παιχνίδια, κόντρα σε Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας και Λέστερ! Αυτό μιλάει από μόνο του για όσα έχουν καταφέρει με προσοχή και σοβαρότητα οι «κόκκινοι» μέχρι και αυτές τις τελευταίες μέρες του 2018.

Και πάνω απ' όλα, αξίζει να παρατηρήσει κανείς την τρομερή σοβαρότητα και το ύφος του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στην κάμερα με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, το απόγευμα της Τετάρτης. Δίχως χαμόγελο, δίχως απόλυτη ικανοποίηση, δίχως να... πανηγυρίζει για την ευρεία νίκη (4-0) και το +6 στην κορυφή, δίχως να πετάξει ατάκες, δίχως να είναι απόλυτα ευχάριστος.

Στάθηκε σε σημεία που η ομάδα του ήταν νωθρή, αρκέστηκε να δηλώσει ότι είναι ευκαιρία να γράψει τη δική της ιστορία αυτή η ομάδα εν έτει 2018 σβήνοντας κακές μνήμες του παρελθόντος και υποδέχθηκε τη διαφορά των έξι βαθμών στο ρετιρέ, ως τη μεγαλύτερη πρόκριση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής...

Αυτή η νοοτροπία, μπορεί να κάνει τη Λίβερπουλ να μη ρίξει την καρδάρα με το γάλα (και) φέτος...