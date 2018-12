Λαλάνα και Χέντερσον χόρεψαν παρέα με τα παιδιά στο πάρτι του αρχηγού! (vid)

Ο Τζόρνταν Χέντερσον πήρε την πρωτοβουλία, έκλεισε μια αίθουσα στο γήπεδο των «κόκκινων» και προγραμμάτισε ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτι με παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, αλλά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Σε αυτό το πάρτι, όπου τα πάντα είχαν πληρωθεί από τον αρχηγό της Λίβερπουλ και είχε δώρα για όλους, δεν είχε συμμετοχή του ιδίου και του Άνταμ Λαλάνα μονάχα για... τα μάτια του κόσμου.

Οι δυο τους, συμμετείχαν στο χορό και τα παιχνίδια μιας κοπέλας που είχε αναλάβει να ψυχαγωγήσει τα πιτσιρίκια και οι δύο ποδοσφαιριστές έκαναν ακόμα πιο όμορφη και ξεχωριστή τη στιγμή...

Video: Adam Lallana and Jordan Henderson dancing with underprivileged children they hosted at Anfield earlier this week. [@gernikareds] #lfc pic.twitter.com/Az7nhnFpdy

— lfcstuff (@stuffIfc) December 26, 2018