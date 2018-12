Αφιέρωσε τα Χριστούγεννά του για να βοηθήσει οικογένειες στο Λίβερπουλ ο Αλεξάντερ – Άρνολντ

Με τη βοήθεια του οργανισμού An Hour for Others, ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έδειξε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα προνόμια που απολαμβάνει εκείνος ως ποδοσφαιριστής και τα οποία δεν μπορούν ούτε να φανταστούν πολλές οικογένειες στο Λίβερπουλ, τις οποίες και βοήθησε με δώρα και χαμόγελα ανήμερα των Χριστουγέννων.