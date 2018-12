Ακόμα και στο Χριστουγεννιάτικο δώρο, πάλι τον Σαλάχ βλέπει ο Λόβρεν! (vid)

Ο Ολλανδός χαφ, έκανε έκπληξη στους Άλισον, Φαν Ντάικ, Λόβρεν, Μίλνερ, Τσάμπερλεϊν αλλά και τις κυρίες που μαγειρεύουν στις εγκαταστάσεις των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ.

Τα δώρα στον συμπατριώτη του, κεντρικό αμυντικό, αλλά και τον Άγγλο χαφ, με το σεντόνι λόγω... clean sheet αλλά και η κούπα με τη μορφή του Σαλάχ για τον Κροάτη στόπερ που είναι κολλητός του «Φαραώ» ξεχώρισαν!

Δείτε το βίντεο:

"Another clean sheet!"@GWijnaldum takes us on a tour around the training ground to deliver Christmas gifts to his #LFC teammates.

Enjoy our festive edition of #ThisIsMelwood, presented by @BetVictor. pic.twitter.com/EwzPobGYCF

— Liverpool FC (@LFC) December 24, 2018