Ρούνεϊ: «Μακάρι να μην το πάρει η Λίβερπουλ...»! (vid)

Ο νυν επιθετικός της DC United και ζωντανός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέφερε με πόνο καρδιάς αλλά πλήρη ειλικρίνεια πως οι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι είναι οι δύο ομάδες που δείχνουν ότι βρίσκονται ένα επίπεδο πάνω απ' όλες τις υπόλοιπες και είναι εντυπωσιακές όταν τις παρακολουθείς.

Όταν έφτασε το σημείο να επιλέξει μια από τις δύο για Πρωταθλήτρια, παρά το γεγονός πως δεν θα ήθελε καμία, πήγε με την... πεπατημένη και την παράδοση που έχει η Premier League, λέγοντας: «Μακάρι να μην το πάρει ούτε φέτος η Λίβερπουλ γιατί την τελευταία δεκαετία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή και έχει αποτύχει να πάρει τον τίτλο».

"It's a very good time to be in the States! It's painful!

Wayne Rooney isn't enjoying this title race one bit #PLTonight pic.twitter.com/7HsdCzZ5Oy

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 23, 2018