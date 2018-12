Οι «κανονιέρηδες» στόλισαν τα παπούτσια τους με εορταστικά κουδούνια, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος φυσικά ήταν ανάμεσα σε αυτούς που προσπάθησαν να μπουν στο γιορτινό κλίμα, όμως, ο Τζάκα... είχε όρεξη για γκολ και σούταρε δυνατά στον αέρα!

#ChristmasEve

So turn that sound because we're getting into the festive spirit

Granit at the end pic.twitter.com/LoqxbxJbuu

— Arsenal FC (@Arsenal) December 24, 2018