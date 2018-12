Ρούνεϊ: «Ξέρω ότι οι παίκτες δεν ήταν χαρούμενοι με τον Μουρίνιο»! (vids)

Ο Άγγλος νυν στράικερ της DC United στην Ουάσινγκτον, φιλοξενήθηκε στο Κάρντιφ για το εκτός έδρας παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» κόντρα στην τοπική ομάδα, αφού επρόκειτο και για το πρώτο ματς του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου με την ιδιότητα του υπηρεσιακού κόουτς.

Μιλώντας στο BT Sport για τη δική του εμπειρία από τη συνεργασία ενός έτους με τον Ζοσέ Μουρίνιο, αφού το 2017 αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, ο Γουέιν Ρούνεϊ ανέφερε:

«Ως ποδοσφαιριστής, όταν μένει εκτός πλάνων του προπονητή θέλεις να ξέρεις τους λόγους που έγινε αυτό και πάνω σε τι ακριβώς πρέπει να δουλέψεις για να γίνεις καλύτερος. Εγώ όταν άρχισα να χάνω τη θέση μου στα βασικά του πλάνα, αναζήτησα απαντήσεις γιατί αυτό είναι σωστό για έναν ποδοσφαιριστή, να ξέρει γιατί δεν παίζει. Το βασικό πρόβλημα νομίζω ότι ήταν η επικοινωνία με τον Ζοσέ και ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν χαρούμενοι...».

Γίνεται απόλυτα κατανοητό πως όταν ένας άνθρωπος όπως τον Ρούνεϊ αναφέρει ότι γνωρίζει καταστάσεις από τ' αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ, δεν χωράει κάποια αμφισβήτηση...

Όσο για τον Σόλσκιερ, με τον οποίο συνυπήρξε στο ρόστερ της ομάδας, ο «Ρου» ανέφερε πως δεν κρατήθηκε και του μίλησε για το πρώτο πράγμα που έπρεπε ν' αλλάξει άμεσα από τη στιγμή που ανέλαβε τον σύλλογο. «Ασφαλώς και δεν μου άρεσαν ούτε εμένα όσα έβλεπα μέχρι πρότινος... Του έστειλα μήνυμα για να τον συγχαρώ για τη δουλειά και του είπα ότι πρώτα απ' όλα έπρεπε να κάνει ξανά τους ποδοσφαιριστές να χαρούν το ποδόσφαιρο...».

"I texted Ole with what I felt needed to change!"

"No one at the club was enjoying it!"

Wayne Rooney reveals he messaged Ole Gunnar Solskjaer after he got the Manchester United job... pic.twitter.com/2AWJK7szID

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2018