Εκνευρίστηκε με ερώτηση για τη Γιουνάιτεντ ο υπεύθυνος Τύπου της Τότεναμ (vid)

Ο Αργεντινός τεχνικός των «σπιρουνιών» γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι πλέον το όνομα που «φιγουράρει» ως το επικρατέστερο για ν' αποτελέσει τον νέο μόνιμο αντικαταστάτη του Ζοσέ Μουρίνιο στο «Ολντ Τράφορντ» μετά το καλοκαίρι και προφανώς καλούταν να τοποθετηθεί γι' ακόμα μια φορά, στη συνέντευξη Τύπου της ομάδας του, το απόγευμα της Πέμπτης.

Την ώρα που ο υπεύθυνος Τύπου του συλλόγου αντιλαμβάνεται που πάει το θέμα, απαγορεύει την ερώτηση και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να επηρεάζεται η καθημερινότητα της ομάδας και ο Ποτσετίνο από τη φημολογία, με τον ρεπόρτερ να του απαντά πως «υπάρχουν και στιγμές που μας λέτε να μη μιλήσουμε για ένα ματς γιατί θέλετε να περάσετε προς τα έξω και να δώσουμε βάση σε άλλα περιστατικά...».

Δείτε τη στιγμή της έντασης και την τρομερή αντιμετώπιση του Ποτσετίνο που προσπάθησε να χαλαρώσει το κλίμα:

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 20, 2018