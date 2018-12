Ο Σόλσκιερ ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται η Γιουνάιτεντ...

Ο Νορβηγός κόουτς, έχοντας αποδεχθεί με χαρά και δίχως δεύτερη κουβέντα την πρόταση ώστε ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, ανέφερε ότι:

«Θα προσπαθήσω ώστε οι ποδοσφαιριστές ν' απολαύσουν ξανά το ποδόσφαιρο που παίζουν και ο κόσμος ν' ανυπομονεί να δει την ομάδα. Αισθάνομαι ότι πραγματικά επέστρεψα στο σπίτι. Η Γιουνάιτεντ είναι υπόδειγμα κλαμπ, οικογένεια, παράδοση, ιστορία, να παίρνουν ευκαιρίες οι νεαροί ποδοσφαιριστές, να παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο και έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Επίσης έχουμε τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο» ήταν τα λόγια του νέου προπονητή της Γιουνάιτεντ, που έδειξε αισιόδοξος και για την κόντρα με την Παρί στους «16» του Champions League:

«Όταν έβλεπα την κλήρωση δεν ήξερα τι συμβαίνει στην ομάδα εδώ, αλλά είναι τεράστια ευκαιρία για εμάς. Βραδινές αναμετρήσεις, σπουδαίοι παίκτες στο γήπεδο, είναι κάτι τέτοιες νύχτες για τις οποίες η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στο προσκήνιο. Ανυπομονώ...».

