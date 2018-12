Η Λίβερπουλ βρήκε τον τυφλό οπαδό της και του έκανε το καλύτερο δώρο (vid)

Ο Μάικ Κίρνεϊ και το βίντεο στο οποίο πανηγυρίζει, με τον ξάδερφό του να του περιγράφει τη φάση στην οποία διαμορφώθηκε το 1-0 των «κόκκινων» κόντρα στους «παρτενοπέι» στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, έφτασε μέχρι και τον Γιούργκεν Κλοπ που αναγνώρισε τον οπαδό όταν πλέον τον συνάντησε από κοντά!

Φυσικά, συνομίλησε μαζί του για λίγα λεπτά και ο Σαλάχ, που μάλιστα, έκανε δώρο δυο φανέλες στον Μάικ και τον ξάδερφό του, ευχαριστώντας τους για την στήριξη.

Δείτε το όμορφο βίντεο:

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" @MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK

— Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018