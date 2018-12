Ο Ντε Μπρόινε μιμείται τον Μακόλεϊ Κάλκιν στο «Μόνος στο σπίτι»! (vid)

Ο KDB που επέστρεψε πρόσφατα από νέο σοβαρό τραυματισμό και σκόραρε στο ματς του Λιγκ Καπ απέναντι στη Λέστερ στο King Power Stadium, έχει... baby face κι αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός πως είναι ξανθός, θύμιζε σε πολλούς λόγω και των ημερών, τον μικρό Μακόλεϊ Κάλκιν των ταινιών «Μόνος στο σπίτι».

Και αφού το ζήτησε ο κόσμος, η Σίτι το έκανε πράξη...

Απολαύστε:

Man City and Kevin De Bruyne made the video we didn't know we needed pic.twitter.com/OWM2SfGCtW

— 888sport (@888sport) December 19, 2018