Έκανε παρατήρηση στον Ντέλε Άλι για την χειρονομία ο Sokratis (vid)

Ο Sokratis, όπως και στο ντέρμπι πρωταθλήματος που δεν ανέχτηκε από τον Σον τη «βουτιά» με την οποία πήρε πέναλτι, έτσι και στη μάχη του Βόρειου Λονδίνου στο Λιγκ Καπ, έδειξε ότι δεν θα δεχθεί από κανέναν... καμώματα μέσα στο «σπίτι» του.

Ο Ντέλε Άλι χτυπήθηκε από μπουκάλι στο κεφάλι σε απαράδεκτη ενέργεια από οπαδό των «κανονιέρηδων», ωστόσο, αμέσως μετά γύρισε και έδειξε προς τον κόσμο το σκορ (2-0) της αναμέτρησης, με τον Παπασταθόπουλο να τον πιάνει αμέσως από το χέρι και να του λέει πως είναι λάθος η αντίδρασή του.

Δείτε το βίντεο:

The gesture and how he slaps Sokratis’ hand away pic.twitter.com/LZjUD1bKvZ

