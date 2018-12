Η ατάκα του... οπαδού Σόλσκιερ για τη Λίβερπουλ (vid)

Ο νυν προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», έχοντας πλέον αναλάβει κι επίσημα στη θέση του Ζοσέ Μουρίνιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2019, είχε ερωτηθεί για την πορεία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ πριν από μια τετραετία, όταν όλα χάθηκαν σ' εκείνο το τρομερό 3-3 με την Κρίσταλ Πάλας στο Selhurst Park.

Μπροστά στην κάμερα, ακούγοντας τον ρεπόρτερ να τον ρωτάει για τη Λίβερπουλ και τις πιθανότητες επιτυχίας, ο Σόλσκιερ απάντησε με τρόπο που... τον έκανε ακόμα πιο λατρεμένο στα μάτια των φίλων της Γιουνάιτεντ. «Δεν με απασχολεί καθόλου» είπε κι έφυγε!

Solskjaer on Liverpool title winning chances in 2014. Phil Thompson reaction at the end pic.twitter.com/b6LecuLZbi

— Vinay (@SemperFiUtd) December 18, 2018