Τύλιγμα δώρων στη Λίβερπουλ και... αποτυχία του «ξωτικού» Κλάιν (vid)

Η πίεση για την παραμονή στην κορυφή της Premier League στο γεμάτο πρόγραμμα του Δεκέμβρη δεν μειώνει το πνεύμα των Χριστουγέννων στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Οι Βαϊνάλντουμ και Κλάιν ανταγωνίστηκαν στο τύλιγμα των δώρων και ο Τζόρνταν Χέντερσον ως Άη-Βασίλης κλήθηκε να κρίνει τον νικητή, έχοντας όμως... ξεκάθαρο φαβορί μετά και την δοκιμασία με το πατίνι!

