Χαλαρός και χαμογελαστός ο Μουρίνιο, αποχαιρέτησε τους δημοσιογράφους (vid)

Ο Πορτογάλος έκλεισε το κεφάλαιο των «κόκκινων διαβόλων» στην καριέρα του, λαμβάνοντας και «βασιλική» αποζημίωση που θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τα 20 εκατ.ευρώ.

Το απόγευμα της Τρίτης, αποχωρώντας από το ξενοδοχείο Lowry, με τους δημοσιογράφους να τον περιμένουν για να του αποσπάσουν μια δήλωση, ο πρώην, πλέον, κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν χαμογελαστός και έδειξε ότι τουλάχιστον θεωρεί... περασμένα ξεχασμένα όλα τα άσχημα που πέρασε με τους εκπροσώπους του Τύπου και τις κόντρες που είχαν κατά καιρούς...

"Bye guys."

This was the moment Jose Mourinho departed from the Lowry Hotel after being sacked as Manchester United manager. pic.twitter.com/dCTdqMEEM5

