Ντεμπούτο και... φιλί από τον Γκουαρδιόλα στον Γκαρσία (vid)

Η αναμέτρηση των προημιτελικών του Carabao Cup απέναντι στις «αλεπούδες» ήταν μια καλή ευκαιρία ώστε ο Πεπ να δώσει χρόνο συμμετοχής με την πρώτη ομάδα σε ακόμα έναν νεαρό από τα τμήματα υποδομής και ο Έρικ Γκαρσία έβγαλε όλο το 90λεπτο μετά από το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι για να προκύψει ο νικητής που θα συμμετέχει στη φάση των «4».

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με τη Σίτι στην επόμενη φάση, ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχάρη τον Έρικ Γκαρσία και τον φίλησε στον αγωνιστικό χώρο, με τον μικρό να εκπλήσσεται αλλά να χαίρεται ιδιαίτερα.

Your senior debut and a for Eric Garcia! #lcfcvcity pic.twitter.com/BjrVRZWMZk

