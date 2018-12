Έφτιαξε λίγα, χάλασε... όλη τη Γιουνάιτεντ ο Ζοσέ (vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 5,5 χρόνια μετά την απόσυρση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και το τέλος εποχής με την αποχώρηση του Σκωτσέζου θρύλου, βρίσκεται για 4η φορά σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά το πέρασμα των Μόγιες, Φαν Χάαλ και Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ, είχε βρεθεί σε ρόλο πρώτου κόουτς και ο Ράιαν Γκιγκς στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», προκειμένου να σώσουν και να συμμαζέψουν ό,τι μπορεί να σωθεί και να συμμαζευτεί στη φετινή χρονιά, αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο προπονητή έπειτα και από την ήττα από τη Λίβερπουλ, σ' ένα ματς που φανέρωσε ότι η Γιουνάιτεντ έχει κάνει μονάχα βήματα προς τα πίσω και βρέθηκε στο -19 από την κορυφή της Premier League.

Το gazzetta.gr σκέφτηκε πως αυτά που πέτυχε ο κάποτε αυτοαποκαλούμενος «special one» είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που χάλασε στον σύλλογο και τα παρουσιάζει...

Κατάφερε:

-Να επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 4άδα της Premier League. Ναι, αυτό μπορεί να το πιστωθεί, ακόμα κι αν η επιστροφή της ομάδας στο Champions League ήταν κάκιστη τόσο την περασμένη σεζόν, όσο και την τρέχουσα, οδηγώντας την ομάδα στη φάση των «16» προτού αποτελέσει παρελθόν.

-Να κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο με τους «κόκκινους διαβόλους», αφού τους οδήγησε στην κορυφή του Europa League το 2017 και μάλιστα πανηγύριζε επιδεικνύοντας ξανά με τα δάχτυλα τους τίτλους που κατέκτησε ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εν μέσω ξανά γενικότερου προβληματισμού για την προσφορά του στον σύλλογο και την καταλληλότητά του για όσα ονειρεύονταν οι οπαδοί.

-Να πάρει τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον Πολ Πογκμπά. Ο Σουηδός σούπερ σταρ πέρασε με τεράστια επιτυχία και από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έστω κι αν η παρουσία του εκεί ολοκληρώθηκε άδοξα έπειτα από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Βέβαια, ο Ζλάταν θα μπορούσε... να πέσει και στη φωτιά για τον Μουρίνιο και αυτό είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Όσο για τον Πολ Πογκμπά, η μεταγραφή που κόστισε 100 εκατ. επανέφερε τον Γάλλο χαφ και νυν Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο σπίτι του, στο Μάντσεστερ, έπειτα από τις εμπειρίες που αποκόμισε στη Γιουβέντους. Για εκείνον, δεν κύλησε καλά η συνεργασία τους.

Mourinho at Manchester United:

- Europa League

- League Cup

- Took us back into the Champions League

- Gave us Zlatan and Pogba

It didn’t work out how we all hoped, but what a ride it was. Thanks for the memories. #mufc pic.twitter.com/9Tfps2Ps0f

— United Xtra (@utdxtra) December 18, 2018