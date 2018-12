Η μαγεία του νέου γηπέδου της Τότεναμ και... το υπερσύγχρονο μηχάνημα της μπύρας! (vids)

Τα «σπιρούνια» ευελπιστούν μέχρι και το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου να μπουν στο νέο τους «σπίτι», το οποίο έχει καθυστερήσει πάρα πολύ δεδομένου πως το κλαμπ ήθελε από τα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη να έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί.

Πλέον, το νέο χρονοδιάγραμμα έχει τον Φλεβάρη του 2019 ως μήνα εγκαινίων και εισόδου της ομάδας στο νέο γήπεδο, παρ' όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει γι' ακόμα μια φορά με βεβαιότητα.

Αυτό, όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, αφού, σε επίπεδο οπαδών, αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν την ευκαιρία ν' αντικρίσουν το αριστούργημα που έχει δημιουργηθεί στη θέση του παλιού «Γουάιτ Χαρτ Λέιν»...

