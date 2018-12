Η απογοήτευση του Φέργκιουσον στο «Άνφιλντ» τα λέει όλα... (vid)

Ο Σκωτσέζος δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την αγαπημένη του ομάδα και βρέθηκε στα επίσημα του «Άνφιλντ» για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Η εικόνα της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο και η ήττα με το τελικό 3-1 τον έκανε περίλυπο και όταν η κάμερα έπιασε μια από τις αντιδράσεις του, τότε... ταυτίστηκαν όλοι οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων».

Look what Mourinho’s awful football has done to Sir Alex Ferguson #MUFC pic.twitter.com/cOcjS9LMok

— United Related (@UnitedsRelated) December 16, 2018