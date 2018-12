«Γλέντι» σε Νέβιλ από Κάραγκερ και Σακίρι! (vid)

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, κατάφερε μέσα σε ένα δεκάλεπτο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο χορτάρι μπαίνοντας με αλλαγή, να σκοράρει δυο φορές και να διαμορφώσει το τελικό 3-1 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μιλώντας στον Τζέιμι Κάραγκερ και προτού παραλάβει το βραβείο του για τον Man of the Match, o άλλοτε αρχηγός του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ ανέφερε πως «ο Γκάρι Νέβιλ θα στο έδινε κανονικά, αλλά δεν ήθελε να κατέβει», με τον Σακίρι να γελάει και να του λέει «δώσ'του χαιρετίσματα».

Love this from Carragher. Neville avoiding Shaqiri and then Shaqiris little laugh at the end. #LIVMUN #LFC pic.twitter.com/JSiQ4cldH5

— VJ (@StillMagic10) December 16, 2018