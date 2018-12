Τα πήρε ο Μουρίνιο με ερώτηση για τους παίκτες του! (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός, λίγο μετά την ήττα (3-1) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, ρωτήθηκε για την εμφάνιση των παικτών του κι αν νομίζει ο ίδιος ότι εκείνοι δίνουν το 100% για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ομάδα του, λέγοντας:

«Δηλαδή, λες πως δεν είναι ειλικρινείς οι παίκτες μου;» απαντά ο Μουρίνιο, με τον Τζεφ Σριβς να κάνει λόγο για παρερμήνευση των λεγομένων του και τον προπονητή να συνεχίζει:

«Ένας παίκτης οφείλει να δίνει τα πάντα κάθε μέρα, σε κάθε ματς, ανεξάρτητα από τον προπονητή. Ανεξάρτητα από τα πάντα. Οφείλει να το κάνει για τον σύλλογο που τον πληρώνει και για τον κόσμο που αγαπάει αυτή την ομάδα. Είναι από θέμα σεβασμού προς το κλαμπ και τον κόσμο».

