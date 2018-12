Νέο συμβόλαιο σε Σμόλινγκ η Γιουνάιτεντ!

Το όνειρο του Σμόλινγκ είναι να κλείσει την καριέρα του στη Γιουνάιτεντ και όλα δείχνουν πως μπορεί να το πραγματοποιήσει. Ο 29χρονος αμυντικός (13 συμ./1γκολ στο πρωτάθλημα) υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ «Είναι υπέροχο συναίσθημα να ξέρεις πως ο σύλλογος και ο κόουτς με στηρίζουν. Κοιτάζω μπροστά και στόχος μου είναι να τους δικαιώσω» τόνισε ο Σμόλινγκ.

"It's a great feeling to know the manager and the club back me, I'm looking forward to repaying them!"

Watch more of @ChrisSmalling's interview in the #MUFC Official App.

— Manchester United (@ManUtd) December 15, 2018