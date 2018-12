Ο μικρός φαν των Κανονιέρηδων δήλωνε στην κάμερα της Άρσεναλ ότι ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Μεσούτ Εζίλ και ο άνθρωπος που τον εμπνέει. Τότε ξαφνικά από πίσω του παρουσιάζεται ο Γερμανός άσος της Άρσεναλ με τον μικρό να μένει με το στόμα ανοικτό!

Friday, December 14

It was just an ordinary day at school for Arsenal fan Kyan - until this happened…

— Arsenal FC (@Arsenal) 14 Δεκεμβρίου 2018