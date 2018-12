Σαλάχ, ο κορυφαίος Αφρικανός

Ο Μο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο ξανά στο Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια και στη χώρα του λατρεύεται σα... θεός! Ο φορ της Λίβερπουλ έκανε απίθανα πράγματα στο 2018, και τα βραβεία του BBC για τον «Καλύτερο Αφρικανό» είχαν το όνομά του. Ηταν η δεύτερη διαδοχική σεζόν που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, αποδεικνύοντας πως είναι στην καλύτερή του κατάσταση.

2017:

2018: @MoSalah is the BBC African Player of the Year once again pic.twitter.com/zvGCRVQWPs

— B/R Football (@brfootball) December 14, 2018