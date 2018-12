Πήρε το βραβείο το «σόλο» του Σον στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου (vid)

Ο Νοτιοκορεάτης άσος των «σπιρουνιών» με κούρσα από δεξιά πάνω στη γραμμή του πλαγίου άουτ, κατάφερε να ξεπεράσει κάθε μαρκάρισμα, να συγκλίνει κεντρικά για να βρεθεί εντός περιοχής σε θέση βολής και με ακόμα καλύτερο σουτ να νικήσει τον Κέπα για το 3-0, προτού μειώσει στο τελικό σκορ του ντέρμπι ο Ζιρού.

Θυμηθείτε το βραβευμένο, πλέον, γκολ του Σον:

A solo stunner from Son Heung-min

The @SpursOfficial star wins @carling Goal of the Month for November #PLAwards pic.twitter.com/sxjBDvsbgM

— Premier League (@premierleague) December 14, 2018