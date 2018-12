Στη Μπαρτσελόνα, κανένα παιδί με ιδιαιτερότητες δεν είναι στο περιθώριο... (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» αποδεικνύουν γι' ακόμα μια φορά ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος.

Σε ένα πολύ όμορφο διαφημιστικό σποτ με πρωταγωνιστές παιδιά που απλά θέλουν να παίζουν για να διασκεδάσουν, δίχως να θέτουν αυτοσκοπό τη νίκη, με τους μικρούς πρωταγωνιστές να χαίρονται απλά και μόνο δημιουργώντας ένα γήπεδο ακόμα και στην άσφαλτο, ώστε ν' απολαύσουν τη μπάλα...

Δείτε το βίντεο:

Making Christmas a time for commitment, equality and solidarity. Through its @FundacioFCB, Barça is working to rewrite the rules to ensure that no child is left on the sidelines.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2018