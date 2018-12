Πιο ταπεινός από ποτέ ο Καντέ: «Είμαι απλά ένας ποδοσφαιριστής και όχι ο πιο καλός άνθρωπος»!

Κάθε είδηση που περιλαμβάνει το όνομά του, έχει να κάνει με την ταπεινότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη δουλειά, αλλά και τη ζωή του. Ο Ν'Γκολό Καντέ έχει αποδείξει ότι είναι ένας αντι-σταρ και ταυτόχρονα ο πιο αγαπητός σταρ από κάθε άλλον. Σε σχετική συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της Τσέλσι μάλιστα ο ίδιος έσπευσε να αποποιηθεί τον ρόλο του «πιο αγαπημένου παίκτη της Premier League», εξηγώντας ότι είναι απλά ο εαυτός του:

«Είμαι αυτός που είμαι και δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στο γήπεδο ή στη ζωή. Απλά είμαι ο εαυτός μου και αυτό όχι επειδή είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει λόγος να ασχολείται ο κόσμος με το πώς είμαι εκτός γηπέδων. Παίζω μπάλα και θέλω απλά να με θεωρούν ως έναν παίκτη ανάμεσα στους υπόλοιπους και όχι κάτι ξεχωριστό»

'I am how I am. I cannot explain it well, but I don’t feel the nicest person, on the football pitch or in life, I’m just myself.’@nglkante is the main feature in the Chelsea magazine this month! https://t.co/b96vKkjVaQ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 11, 2018