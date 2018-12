Οπαδός της Γουλβς πήγε αεροπορικώς μέσω Ισπανίας στο Νιούκαστλ με τα μισά λεφτά (pic)

Την προηγούμενη Κυριακή η Γουλβς έπαιζε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Μόνο που το εισιτήριο για το Νιούκαστλ με το τρένο κόστιζε πήγαιν' έλα 126 ευρώ, ποσό αρκετά τσιμπημένο. Ενας οπαδός των Λύκων, ο Στιβ Ορτον, αποφάσισε εκνευρισμένος, να ακολουθήσει μία πιο δύσκολη, διασκεδαστική και σαφώς πιο φθηνή διαδρομή.

Μόνο που για να φτάσει στον προορισμό του, θα πετούσε από το γειτονικό Μπερμιγχαν προς το Αλικάντε της Νότιας Ισπανίας και από εκεί στο Νιούκαστλ. Αυτό του κόστισε μόλις 33 ευρώ στο πήγαινε και 16 στο έλα. Ούτε τα μισά χρήματα δηλαδή, ενώ πέρασε καλά ενδιάμεσα, πίνοντας μπύρες στο τουριστικό Μπενιντόρμ.

En route to Newcastle via Benidorm courtesy of @Ryanair. Cheaper than the train. #coyw @Wolves @tim_spiers_Star @IrishWolvesFans pic.twitter.com/x25r9OYgDH

— Steve Horton (@BillyTapit) December 7, 2018