Ο Εζίλ έκανε έκπληξη σε πιτσιρικά οπαδό και κάθισε μαζί του στην εξέδρα! (vid)

Ο Γερμανός που είχε μείνει εκτός αποστολής της Άρσεναλ για το παιχνίδι με τη Χάντερσφιλντ, κόντρα στην οποία η ομάδα του Έμερι πήρε νίκη με το τελικό 1-0 χάρη σε γκολ του Τορέιρα στο 83', βρέθηκε στα επίσημα και λίγο πιο κάτω αντίκρισε έναν μικρό οπαδό των «κανονιέρηδων»...

Στάθηκε λίγο, μίλησε μαζί του και έπειτα κάθισε δίπλα του, δίνοντάς του και μια αγκαλιά, για να τον κάνει ευτυχισμένο!

Δείτε το όμορφο βίντεο:

@MesutOzil1088 at the game today with a young fan pic.twitter.com/Z8hxCfq28n

— TouchofÖzil (@Touchofozil) December 8, 2018