Έρευνα για πιθανή ρατσιστική επίθεση στον Στέρλινγκ (vid)

Στο Matthew Harding Stand έλαβε χώρα περιστατικό το οποίο πλέον ερευνούν οι Αρχές, αφού, ο 24χρονος επιθετικός των «πολιτών» φέρεται να δέχθηκε ρατσιστικής προσβολές από συγκεκριμένο φίλο της Τσέλσι που βρισκόταν στην πρώτη σειρά της εξέδρας.

«Είμαστε ενήμεροι και έχουμε δει το βίντεο από το οποίο φέρεται να έχει εκφραστεί η ρατσιστική επίθεση και θα εξετάσουμε αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο» ανέφερε η Αστυνομία, που όμως δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.

Σε απόλυτη συνεργασία βρίσκεται και η Τσέλσι που από την πλευρά της παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει ότι θα λάβει κι εκείνη τα μέτρα της εφόσον υπάρξει ανάγκη...

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή:

This guy, far right, blue jacket, glasses, screaming what looks like vile racial abuse. Kick him out ⁦@ChelseaFC⁩ ⁦@premierleague⁩ ⁦@kickitout⁩. Does anybody know him? Not just awful for Sterling but other fans, not least the black guy behind him. pic.twitter.com/UwXUGobkoH

— Matthew Syed (@matthewsyed) December 8, 2018