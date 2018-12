Η Γουέστ Χαμ πήρε τη νίκη με 3-2 και ο Λούκας Πέρεθ μετά το παιχνίδι ανέβασε δύο φωτογραφίες στο twitter για να δείξει το μέγεθος του χτυπήματος που είχε αποκομίσει. Το τραύμα ήταν τόσο βαθύ που γέμισε με αίμα όλο το παπούτσι του σχεδόν, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που ανέβασε ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ:

Happy for the win and regretting not being able to continue helping the team #COYI pic.twitter.com/dQEvTN0kSn

— Lucas Pérez (@LP10oficial) 8 Δεκεμβρίου 2018