Η χαρά του Παπασταθόπουλου για την ελληνική σημαία στο «Έμιρεϊτς» (pic & vid)

Ο Sokratis κατάφερε μια ακόμα μια δυναμική εμφάνιση να συνεισφέρει στη διατήρηση του «μηδέν» στην άμυνα σε ένα τρομερά δύσκολο, όπως αποδείχθηκε, παιχνίδι απέναντι στους «terriers», ενώ, χρειάστηκε ένα εκπληκτικό γκολ το Λούκας Τορέιρα στο 83' για να πάρουν οι «κανονιέρηδες» τους τρεις βαθμούς.

Ο Έλληνας στόπερ κερδίζει όλο και περισσότερα διθυραμβικά σχόλια σε κάθε του εμφάνιση και πλέον έχει και την ελληνική στήριξη στο πλευρό του, στην εξέδρα...

Sokratis spots a Greece flag in the crowd and gives his shirt to a supporter after the game. #ARSHUD pic.twitter.com/KzejgMzsfg

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) December 8, 2018