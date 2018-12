Ο Sokratis κατσαδιάζει τον Ντεπουάτρ που έπεσε για πέναλτι! (vid)

Ο Έλληνας αμυντικός φανερώνει τον πιο ηγετικό του εαυτό στο Λονδίνο με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» και έχει ήδη κερδίσει τους οπαδούς της ομάδας με τη συμπεριφορά, το πάθος και την ποιότητά του στα μετόπισθεν.

Η φάση στο 88' του Σαββατιάτικου αγώνα του «Έμιρεϊτς» σε τόσο κρίσιμο σημείο και με το σκορ να έχει ανοίξει λίγο νωρίτερα με το λυτρωτικό «ψαλιδάκι» του Τορέιρα, δείχνει και τη διάθεση του Sokratis που... δεν σηκώνει εξυπνάδες από τους αντιπάλους του.

You don't mess with this man. Sokratis our big bad centre-back. 21 UNBEATEN. pic.twitter.com/h8tHUoPuvJ

— HK (@HassanUK01) December 8, 2018