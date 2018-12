Μοναδικός Σαλάχ, χάρισε το βραβείο του MVP στον Μίλνερ για την 500η εμφάνισή του! (vid)

Ο Σαλάχ είναι γνωστός για την εξαιρετική συμπεριφορά που έχει εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κι αυτό το απέδειξε για άλλη μια φορά μετά το τέλος του ματς με την Μπόρνμουθ.

Ο Αιγύπτιος άσος σκόραρε χατ-τρικ στο 4-0 της Λίβερπουλ και όπως ήταν αναμενόμενο αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να παραλάβει το βραβείο live στην κάμερα του SkySports το αρνήθηκε!

Δίπλα του βρισκόταν ο συμπαίκτης του Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ σημείωσε την 500η εμφάνισή του στην Premier League. Έτσι ο Σαλάχ έκρινε πως ήταν σωστό να πάρει ο Άγγλος το βραβείο του MVP και όχι ο ίδιος!

«Όχι. 500 παιχνίδια. Πρέπει να τον συγχαρώ για την καταπληκτική του καριέρα. Το άξιζε σήμερα. Έχει μια φοβερή καριέρα και ελπίζω να καταφέρουμε να κατακτήσουμε κάτι μαζί φέτος. Δεν θα το πάρω», ανέφερε ο Σαλάχ δίνοντας το βραβείο στον συμπαίκτη του.

Salah refused to take the PL MOTM award and gave it to James Milner for playing 500 PL games and his amazing career. Not many players would do it. Humble pic.twitter.com/Vq3pvEOctG

— (@VintageSalah) 8 Δεκεμβρίου 2018