Ο Άλισον έβγαλε... σίγουρο γκολ προτού η Λίβερπουλ «σκοτώσει» τη Μπέρνλι! (vid)

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας «πέταξε» στη δεξιά του γωνία για να σταματήσει τη μπάλα που πήγε να περάσει στο βάθος της εστίας του από το «παραθυράκι» και να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην προσπάθεια των «κόκκινων» για διεκδίκηση του τίτλου.

Κι αφού... έβγαλε το άβγαλτο, μπλόκαρε και ξεκίνησε την αντεπίθεση που ολοκληρώθηκε με το 3-1 από τον Σακίρι στο φινάλε...

Δείτε το βίντεο:

There is no need to start the counter attack here, at 2-1 up with a few mins left to play, most keepers would have just held on to the ball and killed time. Alisson Becker is not like most keeper’s though. He’s different class. pic.twitter.com/0myzUg0t3E

— LFC Stanley House (@LFCStanleyHouse) December 6, 2018