Χαλάλι το πρόστιμο στον Κλοπ για τον έξαλλο πανηγυρισμό (vid)

Ο κόουτς των «κόκκινων» έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο βλέποντας τον Οριγκί να εκμεταλλεύεται τη γκέλα του Πίκφορντ στο 96' και τη στιγμή που το «Άνφιλντ» σείστηκε από τους πανηγυρισμούς, ο Γερμανός πανηγύριζε έξαλλα με τον Άλισον και έπειτα στον πάγκο του με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Το σπριντ στο χορτάρι, του απέφερε πρόστιμο 8.000 λιρών, με τον Κλοπ να έχει απολογηθεί αμέσως στον Μάρκο Σίλβα και την Έβερτον διότι δεν ήθελε να φανεί ασεβής προς τα «ζαχαρωτά» του Μέρσεϊσαϊντ.

Jurgen Klopp: "I have to apologise because I didn't want to be disrespectful but I couldn't stop myself. It just happened! The plan was not to run onto the pitch to celebrate! When I chose to stop I was close to Alisson. He was surprised!" pic.twitter.com/bmPzK4hBUG

— Mootaz Chehade (@MHChehade) December 2, 2018