O Sokratis σταμάτησε με τάκλιν τον Ερικσεν και πανηγύρισε τρελά (vid)

Ηταν μία φάση που δεν κατάλαβε μάλλον κανείς τη στιγμή που συνέβη. Την επόμενη μέρα όμως του Αρσεναλ-Τότεναμ κυκλοφόρησε το video για όσους δεν το είδαμε σε πρώτο πλάνο. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με σούπερ τάκλιν σταμάτησε τον Κρίστιαν Ερικσεν και το πανηγύρισε έντονα. Κάτι που στο Twitter σχολιάστηκε άκρως θετικά, για το πάθος που τόσα χρόνια έλειπε από τους Gunners.

Look at Sokratis .... Celebrating a tackle. We have not had this type of winning mentality for years. I love it pic.twitter.com/ANjsDmCk0d

— AFC GLEN (@AFC_GLEN) December 3, 2018