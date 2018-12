Όταν σουτάρει ο Ομπαμεγιάνγκ είναι... γκολ! (pic)

Ο Ομπαμεγιάνγκ με μια φοβερή σουτάρα έβαλε ξανά την Άρσεναλ μέσα στο ματς, στο ντέρμπι με την Τότεναμ, για να έρθει στη συνέχεια η ανατροπή. Νωρίτερα είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι, συνεχίζοντας να αποτελεί το... πρώτο βιολί της επίθεσης των «Κανονιέρηδων».

Μάλιστα, με την γκολάρα που σημείωσε ο Γκαμπονέζος επιθετικός στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου, ισοφάρισε και ένα αξιοσημείωτο στατιστικό που κρατούσε από τον Οκτώβριο του 2007.

Ο Ομπαμεγιάνγκ έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε δέκα συνεχόμενα σουτ στον στόχο στην Preimier League, κάτι που είχε να συμβεί 11 χρόνια από τον Μπένι ΜακΚάρθι της Μπλάκμπερν.

