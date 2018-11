Τα γενέθλια του... «διαβολικού» στρατιώτη, Ράιαν (vids)

Είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, μετά τα 20 των «κόκκινων διαβόλων» και τα 19 της Λίβερπουλ. Έχει σηκώσει στον ουρανό 13 τρόπαια της Premier League, έχει πανηγυρίσει 4 Κύπελλα Αγγλίας, έχει ισάριθμα Λιγκ Καπ, έχει κατακτήσει 9 φορές το Community Shield, έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης το 1999 και το 2008 στους τελικούς των Βαρκελώνης και Μόσχας, έχει 1 UEFA Super Cup και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο... πιστός και μοναδικός, στρατιώτης Ράιαν, από ποδοσφαιριστής, θήτευσε και ως παίκτης – προπονητής αλλά και ως βοηθός προπονητή στον σύλλογο του Μάντσεστερ, μέχρι τελικά ν' αποχωρήσει και να χαράξει τη δική του διαδρομή στο χώρο της προπονητικής.

Είναι ο ένας από τους μόλις τρεις ποδοσφαιριστές στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος που έχει σκοράρει 100 φορές και έχει 100 ασίστ.

Είναι ο μοναδικός που είχε βρει δίχτυα σε καθεμιά από τις 21 πρώτες σεζόν τις σύγχρονης μορφής της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εκείνος που μέτρησε 672 παιχνίδια σε συλλογικό επίπεδο και 64 με την εθνική ομάδα της Ουαλίας φτάνοντας στους 34 τίτλους.

Εκείνος που δεν φοβήθηκε να παραδεχθεί πως η μοναδική φορά που έκλαψε στην ποδοσφαιρική του καριέρα στο γήπεδο δίχως να μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και την έκρηξη της χαράς, ήταν στον τελικό του 1999 απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.

Εκείνος που λείπει πολύ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2018, που ακόμα κι όταν βρισκόταν στη «σκιά» του Φαν Χάαλ προτιμούσε να... τρώει όλη τη βροχή για να δίνει οδηγίες παρά να κάθεται στη θέση του όπως ο Ολλανδός κόουτς, εκείνος που έχει σμπαραλιάσει την άμυνα της Άρσεναλ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ στην ιστορία του Κυπέλλου Αγγλίας, εκείνος που σε επίπεδο Champions League έχει συμμετοχή σε 19 αγωνιστικές περιόδους, με 141 ματς και 28 γκολ.

Μοναδικός στο είδος του και πλέον «τιμονιέρης» της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Χρόνια πολλά, μεγάλε Ράιαν Γκιγκς...

"You have seen a magician wave a wand!" pic.twitter.com/ROvKyrGj4Q

Happy 45th birthday, Ryan Giggs!

Let's roll it back to where his football career began...#MUFC pic.twitter.com/eLdHEhGDcL

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 29, 2018