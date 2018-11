Έτρεχε πιάνοντας τον μηρό του απ' τον πόνο ο Λίντελεφ! (vid)

Ο Σουηδός αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων», βλέποντας πως έπρεπε να τρέξει για να διεκδικήσει τη μπάλα και να μην επιτρέψει στον αντίπαλο να φύγει από αριστερά και να βγάλει επίθεση, έπιασε τον μηρό του κι έτρεξε περισσότερο με ψυχή παρά με τη δύναμη των ποδιών του, αφού υπέφερε.

Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά βγήκε νικητής από τη μονομαχία με δύο αντιπάλους του!

Lindelof clutching his thigh while still being able to intercept and beat 2 players. Fantastic commitment pic.twitter.com/21iQnOICJ7

— Paul Pogba (@Pogbaology) November 24, 2018